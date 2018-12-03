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Общество

На Новый год кыргызстанцы отдохнут четыре дня

На Новый год кыргызстанцы отдохнут четыре дня. Напомним, еще 28 февраля вышло постановление правительства о выходных днях и переносе рабочих.

По документу новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года включительно. При этом придется отработать в субботу 29 декабря (за 31 декабря) и 5 января (за 2 января).

Это касается работников государственных и муниципальных организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Решение о переносе рабочих и выходных дней рекомендовано и частным компаниям.

В Министерстве труда и социального развития пока не могут сказать, будут ли вноситься какие-либо коррективы в постановление правительства и изменятся ли новогодние каникулы.
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