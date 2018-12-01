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Общество

Борьбу кыргыз курош предлагают включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Ведется работа для включения разновидности борьбы — кыргыз курош — в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил торога Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков на встрече с президентом Федерации по кыргыз курошу Рыскелди Шамиевым.

Спикер считает, что признание кыргызского куроша как нематериального наследия стало бы историческим решением.

Рыскелди Шамиев рассказал, что на III Всемирных играх кочевников кыргызстанцы завоевали все семь золотых медалей по кыргыз курошу. Федерация считается международной и имеет филиалы в ряде зарубежных стран. В 2019 году планируется провести первый чемпионат Азии.

  • От Кыргызстана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены эпос «Манас», искусство акынов и изготовления войлочных ковров (ала-кийиз, шырдак), традиционные знания и навыки по изготовлению юрты (Кыргызстан, Казахстан), искусство импровизации айтыш (Кыргызстан, Казахстан), культура приготовления тонкого хлеба (лаваш, катырма, жупка, юфка — многонациональная номинация), Нооруз (многонациональная номинация) и кок-бору.
  • В список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включены священная гора Сулайман-Тоо, средневековые городища Чуйской области Бурана (Баласагын), Ак-Бешим (Суяб), Красная речка (Невакет), объекты западного Тянь-Шаня — Сары-Челек, Падыша-Ата, Беш-Арал.
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