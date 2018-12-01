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Общество

Энергокомпании тратят на собрания акционеров почти по полмиллиона сомов

Энергокомпании Кыргызстана тратят на проведение собраний акционеров почти по полмиллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ОАО «Северэлектро» объявило тендер на 470 тысяч сомов на организацию и проведение общего собрания акционеров. В сумму включены расходы на отправку заказных писем-приглашений, подготовка явочного листа для регистрации акционеров, бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня, и итогового протокола.

ОАО «Джалал-Абадэлектро» потратит на собрание 357 тысяч сомов.
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