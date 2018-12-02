Как получить наследство и что делать, если умерший не оставил завещания

После смерти близкого человека многим приходится сталкиваться с вопросом наследования имущества.

О том, кто имеет право на наследство, если умерший не оставил завещания, и что делать, если ваши права оспаривают, рассказала адвокат Елена Гаврилова.

1 Какие документы нужны для получения наследства? Вам необходимо прийти в нотариальную контору, написать заявление о вступлении в наследство, прикрепить свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство.

2 Покойные родители оставили завещание. Куда мне обратиться, чтобы получить наследство? Завещание – документ, который составляется завещателем тайно и хранится в делах нотариальной конторы и у наследодателя до его смерти. Оно вступает в силу после смерти. По истечении шести месяцев после смерти человека по завещанию нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

3 Что делать, если я не знаю, оставили ли завещание мои родные? Если, к примеру, умерший свое завещание составлял у частного нотариуса, он в любом случае должен отправить его в государственную нотариальную контору. Это нужно для того, чтобы документ зарегистрировали в алфавитной книге учета завещаний.



Если вы не знаете, оставил ли ваш родственник завещание, пишете заявление о вступлении в наследство в государственную нотариальную контору. Вам необходимо приложить свидетельство о смерти. Только государственный нотариус имеет право выдать свидетельство о праве на наследство.



Если вам известно, что завещание написано, но вы его не можете найти или его вам не передали, вы должны пойти в государственную нотариальную контору. При наличии справки о смерти по алфавитной книге проверят, составлялось оно или нет.

4 Через какое время я могу получить имущество, если завещания нет? Вне зависимости от того, есть завещание или нет, существует срок для вступления в наследство. Он составляет шесть месяцев. Это время нужно для того, чтобы все наследники имели возможность заявить о своих правах.

5 Что делать, если в завещании указано не все имущество? В завещании ваш родственник может все имущество, принадлежащее ему, отписать конкретному лицу (даже постороннему), а может и нескольким. Если какая-то часть осталась не завещанной, на нее распространяется режим наследования по закону. Это значит, что оставшееся имущество могут получить супруги, дети, родители и другие родственники по очереди.

6 Моя мама – единственная дочь. Она погибла раньше, чем мои дедушка с бабушкой. Имею ли я право на получение наследства после того, как последние умрут? Да. Внуки могут в равных долях получить наследство. В законе прописано право представления.

7 Мои родители написали завещание, где определенное имущество оставили мне. Мой брат не согласен с их решением, может ли он оспорить завещание в суде? Завещание от наследования по закону отличается тем, что человек пишет свое волеизъявление. Он может отдать свое имущество любому конкретному лицу. В данном случае, завещание можно оспорить, если ваш родитель был не в себе, страдал психическим заболеванием, что не позволяло ему руководить своими действиями.



Независимо от завещания могут получить наследство в две трети те люди, которые ко дню смерти вашего родителя были на его иждивении. К примеру, дедушка отписал наследство двум внукам, но у него есть сын-инвалид, за которым умерший ухаживал. Последний может получить две трети наследства как нетрудоспособный.

8 В момент смерти отца, мы не общались. Я знаю, что у него за границей имеется дом. Как его получить в наследство и узнать о том, есть ли еще что-то? Вам необходимо узнать, в каком городе находится дом, и к какому району относится недвижимость. За границей это сделать довольно просто – нотариусы также подведомственны к одному из министерств. Если, к примеру, недвижимость находится в России, информация открыта и доступна на сайтах. В Кыргызстане вы пишете заявление о включении в состав наследников у нотариуса, прикладываете копию свидетельства о рождении, которое также заверено нотариусом, и отправляете письмо.

9 Мои родители в разводе. От второго брака у отца есть дети. Имею ли я право на наследство? В течение полугода после смерти нужно написать заявление. Вне зависимости от того, есть ли у вашего отца другая супруга и дети, вы можете получить наследство. Все дети состоят в равных долях. Если брак со второй женой оформлен официально, то после смерти отца между всеми наследниками делится половина от его имущества. По закону половина имущества, нажитого в совместном браке, делится между супругами, соответственно после смерти, она остается у жены или мужа. Если же имущество мужа или жены, нажито до брака, значит, оно делится между его наследниками равно.

10 Могут ли мачеха или отчим отказать мне в праве получения наследства? Нет. Тогда они должны по суду признать вас недостойным родственником: доказать, что вы причиняли умершему вред. Даже если вы не общались, это не является причиной отказа в наследстве.

11 Мой родственник получил наследство и сам внезапно умер. Кто в итоге получит это наследство? Полученное наследство вашего родственника - его доля. После смерти оно будет разделено между его родственниками.