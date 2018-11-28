Нацстатком: методы расчета ВВП Кыргызстана соответствуют стандартам

Методология расчета валового внутреннего продукта Кыргызстана соответствует принципам международной сопоставимости данных по всем рассчитываемым показателям. Об этом 24.kg сообщили в Нацстаткоме, комментируя предложения депутатов изменить систему подсчета ВВП.
Отмечается, что методология расчета валового внутреннего продукта разработана на основе международных стандартов Системы национальных счетов 1993 года. При этом он подсчитывается тремя методами: производственным (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), конечного использования расходов (ежеквартально, ежегодно) и образования доходов (ежегодно).
В Нацстаткоме подчеркивают, что данные о поступлении денежных переводов трудовых мигрантов отражаются в трех методах расчета ВВП. Речь о данных по приобретению товаров и услуг, вложению инвестиций в развитие бизнеса, строительства или приобретении объектов недвижимости. Кроме того, они также отражаются в счете вторичного распределения доходов системы национальных счетов, как прочие текущие трансферты домашних хозяйств.