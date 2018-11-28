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Общество

Нацстатком: методы расчета ВВП Кыргызстана соответствуют стандартам

Методология расчета валового внутреннего продукта Кыргызстана соответствует принципам международной сопоставимости данных по всем рассчитываемым показателям. Об этом 24.kg сообщили в Нацстаткоме, комментируя предложения депутатов изменить систему подсчета ВВП.

Отмечается, что методология расчета валового внутреннего продукта разработана на основе международных стандартов Системы национальных счетов 1993 года. При этом он подсчитывается тремя методами: производственным (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), конечного использования расходов (ежеквартально, ежегодно) и образования доходов (ежегодно).

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«Первый метод охватывает не все операции, связанные с производственным процессом, а только результаты производства (выпуск продукции) и использование товаров и услуг при производстве продукции (промежуточное потребление). Второй метод представляет собой сумму расходов на конечное потребление, а третий метод равен оплате труда работников плюс налоги за вычетом субсидий на производство и импорт, валовые смешанные доходы плюс валовая прибыль и приравненные к ней доходы», — говорится в сообщении.

В Нацстаткоме подчеркивают, что данные о поступлении денежных переводов трудовых мигрантов отражаются в трех методах расчета ВВП. Речь о данных по приобретению товаров и услуг, вложению инвестиций в развитие бизнеса, строительства или приобретении объектов недвижимости. Кроме того, они также отражаются в счете вторичного распределения доходов системы национальных счетов, как прочие текущие трансферты домашних хозяйств.
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