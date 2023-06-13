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Экономика

Вклад мигрантов из Центральной Азии в экономику России составляет 8-10 процентов

Вклад мигрантов из Центральной Азии в экономику России составляет 8-10 процентов ВВП страны. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По оценке экспертов, значение сотрудничества с государствами Центральной Азии, включая Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, для Москвы продолжает возрастать.

Вклад трудовых мигрантов из вышеперечисленных стран в российскую экономику в настоящее время варьируется от 8 до 10 процентов от суммарного объема валового внутреннего продукта (ВВП) РФ. При этом важность сотрудничества с Россией для граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других государств Центральноазиатского региона также остается на высоком уровне. Например, трудовые мигранты перечисляют в свои страны значительную долю денежных средств, заработанных на российском внутреннем рынке, уточняется в статье.

«В свою очередь денежные переводы из РФ трудовых мигрантов составляют от 12 до 30 процентов ВВП указанных стран», — напоминают эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/267904/
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