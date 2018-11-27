Эвакуация машин. Версия ОсОО «Портал групп»

В ОсОО «Портал групп» рассказали 24.kg, как директор ОО «Аргымак», ранее занимающегося эвакуаций, возглавил компанию.

Нурбек Бийбосунов назначен директором ОсОО «Портал групп» 13 августа после того, как компания прошла перерегистрацию. До августа единственным учредителем был Кубанычбек Барыктабасов. Он сам участвовал в тендере.

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«Уголовное дело возбудили по материалам, собранным до июня, в бытность бывшего руководителя. Нурбек Бийбосунов, став директором компании, сменил главного бухгалтера. Он не имеет отношения к тендеру, так же как и его родственники не имеют отношения к деятельности «Портал групп», — отметили в компании.

Напомним, ранее ДПС заключало с ОО «Аргымак» договор на эвакуацию машин. Генпрокуратура возбуждала уголовное дело по факту незаконного взимания платы.

С января 2018 года договор на эвакуацию авто заключен с ОсОО «Портал групп». ГСБЭП вновь раскрыла коррупционную схему.