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Общество

Серые схемы ГУОБДД. Кто стоит за эвакуацией машин

При эвакуации автомобилей вновь раскрыли коррупционную схему, к которой причастны должностные лица Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД), Госагентства антимонопольного регулирования и ОсОО «Портал групп».

Мимо кассы

В середине июня Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями задержала за взятку инспектора Управления безопасности дорожного движения. В кармане у него нашли 640 сомов.

Отмечается, что сотрудники ГУОБДД, злоупотребляя должностным положением, при выявлении административных правонарушений в виде незаконной парковки эвакуировали автомобили на штрафстоянку, но часть денег с владельцев брали без составления протокола.

За два дня из 90 эвакуированных машин протоколы выписали всего на 30. Предварительный ущерб госбюджету — более 60 тысяч сомов.

Без тендера

Накануне стало известно еще об одном уголовном деле. Выяснилось, что договор с ОсОО «Портал групп» заключен без тендера, а стоимость услуги эвакуации машин завышена в два раза.

По данным ГСБЭП, в декабре 2017 года тендерная комиссия ГУОБДД МВД для лоббирования интересов ОсОО «Портал групп» на портале госзакупок провела формальный конкурс на услуги эвакуатора на сумму 1 сом. Ранее уже была определена и согласована с Госантимонополией стоимость услуг эвакуатора в 1,5 тысячи сомов за эвакуацию одного транспортного средства. Тендер признали несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

«После этого заключен договор с руководством ОсОО «Портал групп». Данный факт является грубейшим нарушением закона о госзакупках, так как должна была быть указана ранее определенная сумма», — говорится в сообщении.

В настоящее время за эвакуацию машин берут 1 тысячу 350 сомов. При этом на эвакуаторе увозят два автомобиля одновременно, что кардинально влияет на формирование себестоимости услуг эвакуации. Стоимость эвакуации транспорта на каждый город должна формироваться с учетом размеров различных городов. Но сейчас она едина по всей стране.

Согласно расчетам независимых аудиторов и специалистов в области перевозок и обеспечения безопасности на дорогах, сумма эвакуации одного автомобиля должна быть не более 600 сомов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Госантимонополия незаконно согласовала и установила стоимость услуги эвакуации без проведения соответствующих экспертных заключений. Кроме того, в течение шести дней для эксперимента велось наблюдение за эвакуацией. В этот период эвакуировано 306 автомобилей, но протоколы составлены только на 106 машин. За шесть дней государству нанесен материальный ущерб на 200 тысяч сомов. В итоге за шесть месяцев ущерб государству оценивается в 9,8 миллиона сомов.

Вся родня талантливая

Это не первая попытка наладить эвакуацию нарушителей, но и она закончилась уголовным делом. ДПС заключала договор о принудительной эвакуации авто с ОО «Аргымак».

Учредителями ОсОО «Портал групп» являются Барыктабасов Кубанычбек Эшенович, Сайдазимов Марат Мэлсович, Бийбосунов Нурбек Мелисович, Коеналиев Назарбек Башыбекович.

Примечательно, что Нурбек Бийбосунов учредил и ОО «Аргымак». Учредителями объединения также указаны Сафонов Александр Иванович и Бийбосунов Нурлан Мелисович.

Будем считать простым совпадением, что службу МВД по противодействию экстремизму и незаконной миграции возглавляет полковник Бийбосунов Улан Мелсович.

В МИД трудится Бийбосунов Руслан Мелсович. Он был временным поверенным в делах КР в Казахстане. В 2017 году возглавлял Департамент интеграционных объединений МИД КР.

Нурбек Бийбосунов владеет ООО «Вилани» и «Азал Сервис». В последней компании учредителями являются герой апрельской революции Давлетбаев Талантбек Мамбетказиевич и, судя по всему, дочь Нурбека Бийбосунова — Айнура Нурбековна.

О налогах и сборах

ОсОО «Портал групп» создано в 2015 году. Планировалось, что автомобили нарушителей будут принудительно эвакуировать с 29 апреля 2017 года. Но фактически эвакуация началась в январе 2018-го.

Основные налоговые отчисления поступали только после заключения договора на эвакуацию машин. До этого компания ничем не занималась.

По данным портала «Открытый бюджет», «Портал групп» заплатила всего 959,8 тысячи сомов налогов.

В ОсОО «Портал групп» считают, что закон о госзакупках они не нарушали. «Никто не подал заявки на участие в тендере, поэтому после всех процедур договор заключили с нами», — пояснили 24.kg в компании.

Принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, согласно утвержденным расценкам антимонопольного органа, стоит 1,5 тысячи сомов. Однако компания имеет право предложить цену меньше. Что и сделала «Портал групп».

В договоре указано, что за эвакуацию взимается оплата за единицу в 1 тысячу 350 сомов, а не за выезд эвакуатора. «Мы имеем право перевозить машины, не превышая 5 тонн. Если мы везем две машины одновременно, это правило соблюдается», — добавили в «Портал групп».

Самое большое отчисление датируется 26 ноября — НДС за октябрь в 219 тысяч сомов. К примеру, налог на прибыль за II квартал 2018-го составил 10 тысяч сомов. Много это или мало, сказать сложно. В компании не смогли представить данные о количестве эвакуированных авто и полученной прибыли.
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