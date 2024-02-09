Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов. Об этом сообщили в муниципалитете, подводя итоги 100 дней работы Айбека Джунушалиева на посту градоначальника.
Отмечается, что сделано это для рационального использования участниками дорожного движения ширины проезжей части и оперативной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.
Кроме того, муниципалитет закупил по одному спецтранспорту для снятия и нанесения дорожной разметки и четыре автомобильные автовышки для обслуживания светофоров.
Ожидается, что спецтехника прибудет в столицу в марте.
Напомним, что столичная мэрия совместно с патрульной милицией регулярно проводит рейды по борьбе с неправильной парковкой авто на центральных улицах Бишкека.
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