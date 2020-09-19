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Общество

ГКНБ выступил за принудительную эвакуацию авто ради безопасности первых лиц

Принудительно убирать автомобили ради безопасности первых лиц государства предлагает ГКНБ. Поправки в постановление правительства «Об утверждении Правил принудительной эвакуации транспортных средств, перемещения их на специализированные стоянки, хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, в соответствии с законами «Об органах национальной безопасности», «О государственной охране» ГКНБ обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе первых лиц, в местах их постоянного и временного пребывания. Для этого, в частности, госохрана имеет право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

В ведомстве добавили, что некоторые объекты госохраны отказались от полного перекрытия автомобильного движения по Бишкеку.

Однако при поступлении информации о возможных угрозах жизни и здоровью объектов орган государственной охраны обязан принимать меры для обеспечения безопасности этих лиц. Как показывает мировая практика, покушения на первых лиц государства совершаются на трассах их проезда.

«В настоящее время в связи с отсутствием четкого правового механизма принудительного перемещения транспортных средств реализация полномочий органа государственной охраны, предусмотренных законодательством о государственной охране, проблематична и неисполнима», — отметили в ведомстве.

Отбуксировка транспорта будет проводиться в случаях крайней необходимости (угрозы жизни и здоровью охраняемых лиц, создание препятствий их передвижению). Автомобиль по требованию ГКНБ должны переместить в безопасное место.

Перед буксировкой будет составлен протокол в трех экземплярах, проведена фото- или видеофиксация транспортного средства без составления протокола о нарушении. «Взыскание суммы штрафа, оплаты расходов, связанных с перемещением транспортного средства, не производится», — отмечено в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165693/
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