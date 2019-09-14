За месяц в Бишкеке эвакуировали 1,4 тысячи автомобилей

С 15 августа в Бишкеке принудительно эвакуировано 1 тысяча 397 транспортных средств. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД).

По его данным, машины в основном эвакуированы с обочин дорог и с запрещенных для парковки мест вблизи торговых центров.

В ведомстве напомнили, что услуга принудительной эвакуации — 1 тысяча 250 сомов, штраф за неправильную парковку — 3 тысячи. Если оплатить его в течение 15 дней, он составит 1,5 тысячи сомов.

Читайте по теме Сплошной бардак. Кому в ГУОБДД мешает эвакуация машин?

Эвакуаторы начали вновь работать в столице с 15 августа. Ранее эвакуацией неправильно припаркованных машин в Бишкеке занималось ОсОО «Портал групп». Договор с компанией заключен до 2022 года. ГУОБДД МВД КР расторгло контракт и решило самостоятельно эвакуировать автомобили нарушителей.