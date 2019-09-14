11:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

За месяц в Бишкеке эвакуировали 1,4 тысячи автомобилей

С 15 августа в Бишкеке принудительно эвакуировано 1 тысяча 397 транспортных средств. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД).

По его данным, машины в основном эвакуированы с обочин дорог и с запрещенных для парковки мест вблизи торговых центров.

В ведомстве напомнили, что услуга принудительной эвакуации — 1 тысяча 250 сомов, штраф за неправильную парковку — 3 тысячи. Если оплатить его в течение 15 дней, он составит 1,5 тысячи сомов.

Читайте по теме
Сплошной бардак. Кому в ГУОБДД мешает эвакуация машин?

Эвакуаторы начали вновь работать в столице с 15 августа. Ранее эвакуацией неправильно припаркованных машин в Бишкеке занималось ОсОО «Портал групп». Договор с компанией заключен до 2022 года. ГУОБДД МВД КР расторгло контракт и решило самостоятельно эвакуировать автомобили нарушителей.
Ссылка:
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке стоимость эвакуации машин снизили на 100 сомов
В Бишкеке возобновляют работу эвакуаторы
Сплошной бардак. Кому в ГУОБДД мешает эвакуация машин?
В микрорайоне «Восток-5» запретят парковку. Авто нарушителей будут эвакуировать
Эвакуация машин. Депутат уличает руководство МВД в лоббировании
Эвакуация авто. В Госантимонополии не согласны с обвинениями Финпола
Эвакуация машин. Версия ОсОО «Портал групп»
Эвакуация машин. В ГУОБДД объяснили, как выбрали ОсОО «Портал групп»
Эвакуация автомобилей. Ущерб государству оценивается в 9 миллионов сомов
В Бишкеке эвакуатор оторвал бампер неправильно припаркованной машины
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Омурбек Текебаев: На&nbsp;встречу с&nbsp;президентом меня лично не&nbsp;приглашали Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали
Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на&nbsp;требование отставки глав ГКНБ и&nbsp;МВД Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД
Бизнес
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны