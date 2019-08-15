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Общество

В Бишкеке стоимость эвакуации машин снизили на 100 сомов

В Бишкеке стоимость эвакуации машин снизили на 100 сомов. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД КР.

Напомним, сегодня эвакуаторы после полугодового простоя выходят на работу.

В ГУОБДД МВД КР рассказали, что управление намерено было самостоятельно эвакуировать машины, хотя имеется договор с ОсОО «Портал групп» до 2022 года.

«Мы планировали купить эвакуаторы, но денег не хватает. Договорились, что «Портал групп» будет работать в интересах ГУОБДД МВД КР. Будут задействованы 8 эвакуаторов, не 12, как было раньше», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, снижена стоимость эвакуации с 1 тысячи 350 сомов до 1 тысячи 250 сомов.
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