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Общество

С начала года в Бишкеке эвакуировали 8 тысяч 415 автомобилей

За 11 месяцев в Бишкеке эвакуировали 8 тысяч 415 транспортных средств. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, правовым вопросам и правопорядку сообщил начальник УПСМ ГУВД столицы Алмаз Исаков.

По его словам, составлены протоколы и наложены штрафы на сумму 8 миллионов 415 тысяч сомов. Из них оплачено 4 миллиона 207 тысяч.

Алмаз Исаков напомнил, что если водитель оплачивает штраф в течение 15 дней с момента составления протокола, то ему предоставляется 50-процентная скидка.

Начальник УПСМ заявил, что всего по городу ездит 14 эвакуаторов, пять из которых работают по ДТП. Эвакуацией автомобилей занимается ОсОО «Портал Групп», которое в 2017 году выиграло тендер и заключило договор с ГУОБДД МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175591/
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