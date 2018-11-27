11:41
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Общество

Какие участки земли идут под трансформацию. В Жогорку Кенеше дали разъяснения

В парламент поступил законопроект «О трансформации орошаемых земель». Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров рассказал 24.kg, как будет проходить процесс.

По его данным, в очереди на расселение стоят 42 тысячи семей.

Читайте по теме
Вопрос остается открытым. Будут ли сносить дома, возведенные на сельхозугодьях
Правительство разработало временное положение о трансформации участков, которые были застроены до 2009 года, а местные власти вынесли решение о расселении. Но в 2011 году был введен мораторий, срок которого истекает в следующем, 2019-м.

«Поэтому опять встает этот вопрос. Но считаю, процесс должен проходить в режиме онлайн. То есть нам нужно рассматривать список на отселение с орошаемх наделов прозрачно, чтобы не допустить коррупции», — сказал Мирлан Бакиров.

Он добавил, что под трансформацию попадут и те участки, которые относятся к лесному фонду, земли промышленного значения.

«Межведомственная комиссия должна составить список и изучить детально этот вопрос», — пояснил Мирлан Бакиров.

Из 14 тысяч гектаров земли под трансформацию подпадает 9,1 тысячи гектаров орошаемых земель, на которых построены жилые дома.
Ссылка:
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Два месяца! Правительство должно уложиться в этот срок с трансформацией земель
Трансформацию земель обсудили на совещании в правительстве
Скандальный закон о трансформации земель принят
Депутаты снова вернулись к закону о трансформации земель
Правительство не допустит, чтобы на трансформации земли начали зарабатывать
Трансформация земли. У «Белого дома» вновь митингуют
Жители Чуйской области вновь вышли на митинг. Требуют трансформации земель
Митингующих за трансформацию земель примет председатель комитета ЖК
На митинге в Бишкеке правительство призывают «не быть врагом народу»
На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Популярные новости
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов