Какие участки земли идут под трансформацию. В Жогорку Кенеше дали разъяснения

В парламент поступил законопроект «О трансформации орошаемых земель». Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров рассказал 24.kg, как будет проходить процесс.
По его данным, в очереди на расселение стоят 42 тысячи семей.
«Поэтому опять встает этот вопрос. Но считаю, процесс должен проходить в режиме онлайн. То есть нам нужно рассматривать список на отселение с орошаемх наделов прозрачно, чтобы не допустить коррупции», — сказал Мирлан Бакиров.
Он добавил, что под трансформацию попадут и те участки, которые относятся к лесному фонду, земли промышленного значения.
«Межведомственная комиссия должна составить список и изучить детально этот вопрос», — пояснил Мирлан Бакиров.
Из 14 тысяч гектаров земли под трансформацию подпадает 9,1 тысячи гектаров орошаемых земель, на которых построены жилые дома.