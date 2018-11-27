Какие участки земли идут под трансформацию. В Жогорку Кенеше дали разъяснения

В парламент поступил законопроект «О трансформации орошаемых земель». Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров рассказал 24.kg, как будет проходить процесс.

По его данным, в очереди на расселение стоят 42 тысячи семей.

Читайте по теме Вопрос остается открытым. Будут ли сносить дома, возведенные на сельхозугодьях

Правительство разработало временное положение о трансформации участков, которые были застроены до 2009 года, а местные власти вынесли решение о расселении. Но в 2011 году был введен мораторий, срок которого истекает в следующем, 2019-м.

«Поэтому опять встает этот вопрос. Но считаю, процесс должен проходить в режиме онлайн. То есть нам нужно рассматривать список на отселение с орошаемх наделов прозрачно, чтобы не допустить коррупции», — сказал Мирлан Бакиров.

Он добавил, что под трансформацию попадут и те участки, которые относятся к лесному фонду, земли промышленного значения.

«Межведомственная комиссия должна составить список и изучить детально этот вопрос», — пояснил Мирлан Бакиров.

Из 14 тысяч гектаров земли под трансформацию подпадает 9,1 тысячи гектаров орошаемых земель, на которых построены жилые дома.