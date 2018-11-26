Алия Шагиева рассказала, на кого похожа ее дочь

Дочь экс-президента Алия Шагиева рассказала о вторых родах и том, на кого похожа новорожденная. Новый пост появился в ее Instagram впервые за две недели.

Под фотографией, на которой видны только ножки ее дочери, она рассказала, что девочка очень похожа на брата. У нее такие же серо-голубые глаза, подбородок, лоб, только ушки больше прижаты к голове.

«Сложно собрать мысли в один текст, столько эмоций. Отыскать время на написание тоже непросто. В квартире с двумя детьми нескучно даже кошкам. Нескучно, порой тяжело, и все же так хорошо. Дом. Когда идет дождь или падает снег, ощущение уюта обостряется. Смотрю на происходящее сейчас и бесконечно благодарю», — пишет Алия Шагиев.

«Часто прокручиваю в голове все то, что происходило во время вторых родов, а внутри все наливается теплом, восторгом... Любовь. От начала и до конца ее было больше боли, хотя, казалось бы, боль была сильнее некуда. Я пишу это, и от громкости внутреннего «Спасибо» наступают слезы. Люблю», — призналась дочь Алмазбека Атамбаева.