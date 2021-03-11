Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева рассказала о своем желании уехать из страны. Об этом она сообщила казахстанским журналистам в интервью.

На вопрос, уедут Атамбаевы или останутся в республике, Алия Шагиева рассказала о желании покинуть страну.

«Когда он (Алмазбек Атамбаев) выйдет. Если у нас будет возможность, то, если честно, мне иногда хочется уехать. Мне здесь тесно как художнику, как человеку. Но это пока что кажется чем-то далеким. Я думаю, что это не скоро произойдет», — сказала она.