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Общество

Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева рассказала о своем желании уехать из страны. Об этом она сообщила казахстанским журналистам в интервью.

На вопрос, уедут Атамбаевы или останутся в республике, Алия Шагиева рассказала о желании покинуть страну.

«Когда он (Алмазбек Атамбаев) выйдет. Если у нас будет возможность, то, если честно, мне иногда хочется уехать. Мне здесь тесно как художнику, как человеку. Но это пока что кажется чем-то далеким. Я думаю, что это не скоро произойдет», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186163/
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