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Общество

Карантинное творчество. Алия Шагиева сняла клип на свою дебютную песню

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сняла клип на свою дебютную песню «Странный мир». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Песня и клип были записаны дома. Чисто карантинное творчество. Странноватое, с иронией в виде розового микрофона и с режиссером клипа над синтезатором в ретро-очках на фоне штор в стиле «восток». А также контрасты... Много контрастов. Это про жизнь. Это про кусочек странного мира», — отметила художница.

Последний раз Алия Шагиева появлялась на публике сразу после ареста ее отца 10 августа 2019 года. Она тогда записала видеообращение к властям и назвала Атамбаева истинным борцом за правду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151454/
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