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Общество

Киностудия Walt Disney выпустила первый тизер нового «Короля Льва»

Киностудия Walt Disney выпустила трейлер к обновленному мультфильму-хиту «Король Лев».

В полутораминутном ролике показана сцена представления зверям саванны родившегося львенка Симбы. Фильм выйдет в прокат летом 2019 года.

Как пишет «Лента», режиссером новой картины стал Джон Фавро, который ранее снял ремейк «Книги джунглей».

Оригинальный «Король Лев» появился на экранах в 1994 году. Он получил два «Оскара» (за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера), три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». В 2002-м мультфильм улучшен и оптимизирован для IMAX, а в 2011-м — для IMAX 3D.

21 ноября портал Collider составил рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Лучшим в списке признан мультфильм «Пиноккио» 1940 года, «Король Лев» вошел в десятку лучших. Низшую, 57-ю строчку рейтинга занял «Цыпленок Цыпа» 2005-го.
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