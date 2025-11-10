На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон»

Премьера фантазии «Дядюшкин сон» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского состоялась в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева (БГДТ). Журналист 24.kg побывала на премьере.

Спектакль поставлен при участии Министерства культуры РФ и организации «Русские сезоны» в рамках поддержки русскоязычных театров за рубежом. Над постановкой работали режиссер Уланмырза Карыпбаев, сценограф Садыр Ниязакунов, художник по костюмам Зухра Мукамбетова, хореограф Резида Гаянова (Санкт-Петербург).

«Дядюшкин сон» — это одно из самых блистательных сатирических произведений Федора Достоевского, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, пошлости, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами. В спектакле много гротеска, фарса, персонажи предстали рельефно, заостренно и эксцентрично.

Я считаю, что в репертуаре каждого театра должно быть произведение мировой литературы, особенно Федора Достоевского. «Дядюшкин сон» — не простое психологическое произведение, и погружение для актеров было достаточно сложное. Это материал высокого уровня. Айгуль Умуралиева

Художественный руководитель БГДТ Айгуль Умуралиева рассказала о премьере.

По ее словам, «Дядюшкин сон» стал для театра, с одной стороны, подарком, с другой — испытанием. Работа была сложная, но спектакль получился. Актеры смогли показать всю силу большого чувства — любви.

Айгуль Умуралиева выразила особую благодарность художнику по костюмам Зухре Мукамбетовой за создание ярких, красочных костюмов, которые смогли показать ту самую эпоху времен жизни Федора Достоевского. Для каждого персонажа разработали свой индивидуальный и неповторимый образ.