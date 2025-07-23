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Общество

Фантастическая четверка вернулась! В Бишкеке состоялась премьера нового фильма

Фото с сайта Cinematika

В кинотеатре «Космопарка» (сеть кинотеатров «Синематика») 22 июля состоялся закрытый пресс-показ фильма киновселенной MARVEL «Фантастическая четверка: Первые шаги». Журналист 24.kg посетила премьеру и поделилась отзывом для всех желающих посмотреть киноленту.

У входа гостей встречала интересная конструкция, выполненная в стиле технофутуризма, — железные арки с подсветкой и мигающими кнопками выглядели высокотехнологично с отсылкой к фильму. В каждом углу холла IMAX организаторы установили фотозоны, чтобы каждый желающий мог сфотографироваться на память. Кроме того, для приятного просмотра зрителям предлагали попкорн и напитки.

Картина «Фантастическая четверка: Первые шаги» была самым ожидаемым фильмом этого лета для фанатов MARVEL. Его уникальность заключалась в том, что он заново знакомит зрителей с сюжетом и будет понятен даже тем, кто не следит за хронологией вселенной, не читал в детстве комиксы и не смотрел кино о фантастической четверке в 2005-х и 2006-х годах с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом.

Для тех, кто все же не в курсе, что это за новые супергерои, расскажем, что фантастическая четверка (Fantastic Four) появилась еще задолго до мстителей. Это не просто команда героев, а первая супергеройская семья, созданная в 1961-м легендарным дуэтом Стэном Ли и Джеком Кирби.

В центре сюжета фигурирует четыре космонавта, которые после одной экспедиции получили разные суперспособности. Рид Ричардс (Педро Паскаль) умеет растягиваться как резина, его жена Сью Шторм (Ванесса Кирби) может становиться невидимой и создавать силовые поля, брат Сью Джони Шторм (Джозеф Куинн), или человек-факел может загораться огнем, летать и управлять пламенем, Бен Грим (Эбон Мосс-Бакрак), лучший друг Рида, превратился в каменного монстра с огромной физической силой.

Картина, выполненная в стиле ретрофутуризма, перенесла всех сидящих в зале в Нью-Йорк 60-х годов. Серебряные костюмы, летающие машины, хром и стекло, роботы на колесах — как мы представляли себе будущее в детстве.

Режиссером ленты выступил Мэтт Шекман, уже известный своей работой над сериалом «Ванда/Вижн». В новой экранизации показана совершенно другая динамика между супергероями — как будто зритель заглянул внутрь настоящей семьи. Подколы и шутки перетекали в трогательные диалоги, а некоторые сцены схваток и вовсе держали зрителей в напряжении до последнего.

Захватывающие битвы сопровождались композициями Майкла Джаккино, оскароносного американского композитора, создавшего музыку для таких фильмов, как «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх», «Мир юрского периода», «Человек-паук: Вдали от дома», «Доктор Стрэндж» и других.

Однозначно рекомендуем посмотреть данную киноленту с семьей и друзьями, и не только ради Педро Паскаля, но и ради проникновенных сцен материнской любви, силы семейных уз и зрелищных эпизодов с суперспособностями героев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337240/
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