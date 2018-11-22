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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (17)

Икрамжану Илмиянову продлили арест до 28 января

Бывшему советнику экс-президента Кыргызстана Икрамжану Илмиянову продлили меру пресечения до 28 января.

Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее следователи заявили ходатайство о продлении меры пресечения бывшему чиновнику с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Икрамжану Илмиянову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали в Казани и экстрадировали в Бишкек.
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