Икрамжану Илмиянову продлили арест до 28 января

Бывшему советнику экс-президента Кыргызстана Икрамжану Илмиянову продлили меру пресечения до 28 января.

Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее следователи заявили ходатайство о продлении меры пресечения бывшему чиновнику с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Икрамжану Илмиянову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали в Казани и экстрадировали в Бишкек.