Афиша на выходные: 24-25 ноября

Театр

24 ноября. Опера «Ай-Чурек»

Либретто по мотивам народного эпоса «Манас». «Ай-Чурек» предстанет перед публикой не просто в новой редакции. Зрители увидят уже другой спектакль в современном прочтении. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

24 ноября. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

25 ноября. Балет «Лебединое озеро»

В балете примут участие звезды балета Большого театра России Нина Капцова и Клим Ефимов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

25 ноября. Балет «Легенда о Ромео и Джульетте»

Исполнители — Театр национального танца Испании Flamenco Live. Живое искусство фламенко, кастаньеты, веера, энергия и страсть движений — все сплетется в знаменитой истории любви в ритмах горячего танца.

Государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

25 ноября. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24, 25 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

Акции, концерты, фестивали

2 4 ноября. Концерт «Волшебные вибрации диджериду»

Диджериду — музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

25 ноября. Музыкально-поэтический перфоманс «Слог и Qazaq Indie» (Алматы)

«Слог» — поэтическое явление из Алматы, постоянно экспериментирующее с жанрами, на этот раз они придумали свой. Свежая, честная и настоящая поэзия — всегда. Качественный звук — уже готов.

«Асанбай-центр», 20.00. Купить билеты

25 ноября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

24, 25 ноября. Республиканский танцевальный конкурс «Бийчи жылдыздар»

Конкурс проводят Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна и Федерация современного эстрадного танца КР. Лучших определят в более чем десяти дисциплинах по нескольким номинациям.

НЦДЮ «Сейтек», 9.00–20.00.

10 ноября — 2 декабря. Шоу «Афроцирк» (Россия)

В программе артисты из стран СНГ и Африки, а также медведи, змеи, обезьяны, попугаи ара и многое другое.

Государственный цирк, 16.00.

Выставки, ярмарки

4 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

16 ноября — 2 декабря. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Изобразительное искусство Кыргызстана тесно связано с миром героев Айтматова. Художники Кыргызстана работают в разных видах искусства, в разных направлениях и всегда возвращаются к бесконечному источнику вдохновения, к великой поэтике литературных образов Чингиза Айтматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

24, 25 ноября. Выставка-ярмарка «Кристмас в Бишкеке»

В выставке участвуют более 40 ремесленников, дизайнеров, художников и хендмейд-мастеров из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Подробнее

ТРЦ «Дордой Плаза», 10.00-22.00.

23-27 ноября. Выставка детских рисунков «Осенняя прелюдия»

Экспозицию детского изобразительного творчества представила арт-студия VERNICI.

Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова.

Мастер-классы, тренинги, акции

24 ноября. Лекторий «Триатлон изнутри»

Выступит профессиональный спортсмен Дмитрий Ростягаев. Лекторий пройдет в формате вопрос-ответ на тему выбора стартов, подготовки к ним и правильного питания. Мероприятие будет интересно как для новичков, так и для опытных триатлетов.



ТРЦ «Дордой Плаза», 10.30.

25 ноября. Тренинг «Гармоничная личность»

Тренер Фариза Чилмергенова поделится практическими советами курса психологии. Будет полезно тем, кто хочет изучить себя, свои желания, возможности, как оставаться гармоничной личностью и как постоянно развиваться.

OlolohausErkindik, 13.00.

25 ноября. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по телефону 0777990089.

Ololo art Studio, 15.00.

25 ноября. Городской тур «Бульварная — Дзержинка — Эркиндик»

Тур позволит вам взглянуть на Бишкек с совершенно иной стороны. Вы окунетесь в ностальгическую атмосферу былого и узнаете много интересных фактов из истории города и о выдающихся личностях Кыргызстана. Регистрация по телефону 0551787264.

Кафе-бар «Пьяный Lось», 13.00.

24, 25 ноября. Мастер-класс по ресторанному этикету

Взрослые и дети узнают все тонкости «языка столовых приборов», правила хорошего тона, такта и маленькие секреты, которые позволят произвести хорошее впечатление за столом.

Ресторан «Фрунзе», 11.00.

Для детей

24 ноября. Детский творческий мастер-класс

В программу мастер-класса входят детские интеллектуальные игры на английском и русском языках и веселые новогодние поделки вместе с детьми.

Office 220, 12.00.

24 ноября. Мастер-класс «Археология»

Во времена ледникового периода существовали животные: мамонты, саблезубые тигры и морские существа, которых дети изучат на мастер-классе.

ГУМ «Чынар», 14.00.

24 ноября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

24 ноября. Творческий мастер-класс

Каждую субботу опытные тренеры будут развивать таланты ваших детей.

Coffee Space, 15.00.

24 ноября. Творческие мастер-классы

В эту субботу пройдут мастер-классы «Букет из пуговиц», «Творожное печенье», «Рисование «Я и моя мама»», «Сладкий букет». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.

24, 25 ноября. Мастер-класс «Я — будущий программист!»

Навыки программирования расширяют кругозор ребенка, развивают логическое и математическое мышление, помогают детям идти в ногу со временем и понимать мир технологий XXI века. Регистрация по телефону 0705570180.

Kyrgyz Tech Academy, 16.00.

25 ноября. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории, — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 ноября. Спектакли «Этого не может быть» и «Капка түшүп кармалдык»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

В сказке «Капка тушуп кармалдык» показана дружба муравья и стрекозы. Но личинки бабочек стали им завидовать и устраивать всякие гадости, чтобы ее разрушить.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

25 ноября. Кулинарный мастер-класс

Ребята (5-15 лет) под присмотром профессионального кондитера приготовят новогодние пряники. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Кондитерская Parfe, 11.00.