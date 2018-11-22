Суицид в Ак-Суу. Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело

Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело в отношении 17 сотрудников милиции — Ак-Суйского РОВД. Пятеро из них отстранены от службы, следователь уволен. Об этом 24.kg рассказал глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев.

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По его словам, доказано, что Эрмек Касымов, обвиняемый в краже трех овец, повесился после допроса в милиции.

Отец совершившего суицид Нурлан Асанбеков заявил, что правоохранители избили и убили его сына. Он утверждает, что его сына избивали бутылкой, надев на голову пакет.

В ОВД Иссык-Кульской области отметили, что Нурлан Асанбеков ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности и два раза судим за изнасилование и скотокрадство.