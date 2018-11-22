10:33
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (77)

Суицид в Ак-Суу. Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело

Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело в отношении 17 сотрудников милиции — Ак-Суйского РОВД. Пятеро из них отстранены от службы, следователь уволен. Об этом 24.kg рассказал глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев.

Читайте по теме
На Иссык-Куле милиционеров обвинили в убийстве парня после пыток

По его словам, доказано, что Эрмек Касымов, обвиняемый в краже трех овец, повесился после допроса в милиции. 

Отец совершившего суицид Нурлан Асанбеков заявил, что правоохранители избили и убили его сына. Он утверждает, что его сына избивали бутылкой, надев на голову пакет. 

В ОВД Иссык-Кульской области отметили, что Нурлан Асанбеков ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности и два раза судим за изнасилование и скотокрадство. 
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке следователь угрозами заставлял подозреваемого подписать протокол
На Иссык-Куле милиционеров обвинили в убийстве парня после пыток
В Кыргызстане нарушены права 66 процентов задержанных
Пытки в Кыргызстане. Жертвам в большинстве отказывают в возбуждении дела
В городе Ош бывших милиционеров признали виновными в пытках
Адвокат погибшего после пыток Турдубека Акматова обжалует решение суда
Минфин Кыргызстана должен выплатить семье погибшего от пыток 200 тысяч сомов
В Кыргызстане жертва пыток добивается возбуждения уголовного дела до трех лет
В Кыргызстане жертвы пыток ежегодно тратят на лечение больше миллиарда сомов
За шесть лет в прокуратуру обратилось около двух тысяч пострадавших от пыток
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Морозы в&nbsp;Бишкеке. Холоднее было только 63&nbsp;года назад Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;&laquo;золотые&raquo; номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления
Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и&nbsp;многое другое Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и многое другое
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; дарит каждому вкладчику плюс один процент по&nbsp;депозитам в&nbsp;сомах Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах