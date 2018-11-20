Под небом голубым. Как чиновники избавили Бишкек от смога

Признайтесь, хотели бы жить в городе, который предназначен для людей? Не чиновников, автомобилистов, крыс и тараканов, в таком, где по улицам не летают пустые пакеты, ночью совсем не страшно выйти в ближайший магазин, а проветривание квартир не граничит с опасностью надышаться смогом...

Судя по всему, городские власти и отдельные чиновники именно в таком и обитают. Правда, под страхом смерти не признаются, где же эта локация. Оно и понятно: набегут неблагодарные горожане и снова загадят светлый, чистый и зеленый Бишкек под голубым небом.

Бишкек, где нет гололеда, нет и смога

Изо дня в день чиновники разных ведомств радуют своей «компетентностью». Кажется, пропорционально с серьезностью проблемы растет и их вера в ее отсутствие.

Не успели бишкекчане оправиться от заявления мэрии, что гололед на улицах — грязные выдумки подлых недоброжелателей, подоспела новая порция комментариев под соусом «что вы, что вы, в столице все спокойно». На этот раз речь о густом смоге, от которого задыхаются все.

Экологи трубят о проблеме и просят не открывать окна. Это опасно для здоровья. Уровень загрязнения в разы превышает допустимые нормы, Бишкек приближается к мировым лидерам... Хотелось написать, порядка и достойного уровня жизни, но нет! К мировым лидерам по уровню загрязненности воздуха.

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Но это, по данным независимых экологов, которые в одночасье, по оценкам наших властей, стали не такими уж и экспертами, да и оборудование у них, прямо скажем, так себе. То ли дело Кыргызгидромет, вот у него данные достоверные. Правда, за сентябрь, но кого волнует такая мелочь. Не будем придираться.

Сегодня пальму первенства в нашем рейтинге «лучше молчать» занял директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Я сейчас смотрю в окно — там облака, небо голубое. Можно по-разному снять и показать ситуацию. Абдыкалык Рустамов

Это, пожалуй, все, что нужно знать о позиции главы Госагентства. Конечно, можно долго обсуждать отдельные нюансы компетентности и глубины владения ситуацией главы Госагентства, но для начала хотелось бы попросить: «Господин Рустамов, не могли бы вы пригласить нас в тот прекрасный город, где нет смога и гари?»

Ради такого случая мы наденем лучший костюм и готовы публично признаться после посещения, что он — этот параллельный мир — существует.

Проблема есть, и мы ее обсудим

Именно так можно описать иную точку зрения на смог.

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Не говорит о нем сегодня только ленивый. Депутаты с высокой трибуны наперебой заявляют, что смог надо разгонять. Видимо, как в песне, руками.

Казалось бы, ну чего на них-то пенять, слуги народа и правда пекутся о здоровье горожан. В эту сказку можно было бы поверить, если бы ни но! Лица на политическом олимпе не меняются лет 20, и единственное, чем они все это время занимаются — сотрясают воздух в угоду волнениям граждан.

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Тема острая и обсуждаемая? Отлично, депутаты будут кричать о ней, плюсы к выборной карме никто не отменял. Нужны результаты? Мы это обсудим и примем очередную многолетнюю программу, потом создадим комиссию по проверке работы этой самой программы, а потом еще одну, и еще, и так до бесконечности, пока тема себя не изживет.

А там глядишь весна, частный сектор перестанет топить углем и чрезвычайно вредным, но бесплатным мусором, пройдут дожди и воздух станет почище. Горожане отвлекутся от проблемы до следующей зимы.

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