вБишкекеНечемДышать. «МувГрин» призывает показать чиновникам угрозу экологии

Общественное объединение «МувГрин» запустило флешмоб с хэштегом #вБишкекеНечемДышать.

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Присоединиться к нему можно, публикуя фотографии и видео нависшего над столицей Кыргызстана смога. В «МувГрин» считают, что это один из способов достучаться до властей и доказать им — угроза экологии реальна.

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышает допустимые показатели в шесть раз. Наиболее высокие разовые превышения нормы отмечаются не в центре столицы, а больше в новостройках. В Казахстане, Беларуси и России максимально допустимые разовые лимиты варьируются от 150 до 300. В Бишкеке доходит до 860.

Причину смога ищут и чиновники. Мэр Бишкека Азиз Суракматов считает, что нужно проводить политику перехода на газовое и электрическое отопление и уйти от сжигания угля, и пересмотреть ввоз транспорта без катализаторов.