Мэрия напомнила о штрафах за отопление резиной и мусором

В мэрии Бишкека напомнили, что за отопление резиной и мусором горожан ждут штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники санитарно-экологической инспекции совместно с районными акимиатами ежедневно патрулируют город и выявляют нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.

С наступлением первых холодов некоторые горожане топят печи и бани резиной, ветошью.

В мэрии напомнили, что дым от сжигания резины, отходов и листьев является источником угарного газа, который вредит здоровью, загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие. Кроме того, нарушителей ждут штрафы, в частности, за сжигание мусора — до 23 тысяч сомов.

Если вы заметили нарушения по этим статьям, в мэрии просят сообщать по следующим номерам: