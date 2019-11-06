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Общество

Мэрия напомнила о штрафах за отопление резиной и мусором

В мэрии Бишкека напомнили, что за отопление резиной и мусором горожан ждут штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники санитарно-экологической инспекции совместно с районными акимиатами ежедневно патрулируют город и выявляют нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.

С наступлением первых холодов некоторые горожане топят печи и бани резиной, ветошью.

В мэрии напомнили, что дым от сжигания резины, отходов и листьев является источником угарного газа, который вредит здоровью, загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие. Кроме того, нарушителей ждут штрафы, в частности, за сжигание мусора — до 23 тысяч сомов.

Если вы заметили нарушения по этим статьям, в мэрии просят сообщать по следующим номерам:

  • санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) — 0312658159, фото и видеофакты можно отправить по WhatsApp-каналу — 0505888315;
  • Первомайский район — 0555404818;
  • Свердловский район — 0551551745;
  • Октябрьский район — 0707373373;
  • Ленинский район — 0500210470.
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