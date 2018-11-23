15:55
USD 69.85
EUR 79.65
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (103)

Смог над Бишкеком. Архитекторы предлагают ввести мораторий на застройку центра

Союз архитекторов Кыргызстана предлагает ввести мораторий на застройку центра Бишкека. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя организации Белек Сарымсаков.

По его словам, неплановая застройка столицы привела к сегодняшней ситуации с загрязнением.

«У смога над городом несколько причин. Одна из главных — отсутствие проветриваемости Бишкека. Последние 10 лет мы застраивали поймы городских рек, южные микрорайоны и центр города, что крайне нежелательно. Как известно, в центре не должны строить здания выше семи этажей», — рассказал он.

Представители Союза архитекторов сообщили, что не раз обращались к правительству с просьбой запретить застройку центра города.
Ссылка:
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Смог над Бишкеком. Премьер-министр назвал основные причины загрязнения воздуха
#вБишкекеНечемДышать. «МувГрин» призывает показать чиновникам угрозу экологии
Под небом голубым. Как чиновники избавили Бишкек от смога
Смог над Бишкеком. Экологическая экспертиза на ТЭЦ обойдется в $15,7 тысячи
Смог над Бишкеком. Чиновники ищут причину загрязнения
Эмиль Шукуров: Смог в Бишкеке — показатель отсутствия продуваемости города
Смог над Бишкеком. Чиновники традиционно не видят проблемы
Смог над Бишкеком. Экологи не рекомендуют открывать окна и проветривать квартиры
В Балыкчи строители дороги устроили забастовку
Проблемы дольщиков — под защиту государства
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
Награждение победителей финального этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»