Смог над Бишкеком. Архитекторы предлагают ввести мораторий на застройку центра

Союз архитекторов Кыргызстана предлагает ввести мораторий на застройку центра Бишкека. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя организации Белек Сарымсаков.

По его словам, неплановая застройка столицы привела к сегодняшней ситуации с загрязнением.

«У смога над городом несколько причин. Одна из главных — отсутствие проветриваемости Бишкека. Последние 10 лет мы застраивали поймы городских рек, южные микрорайоны и центр города, что крайне нежелательно. Как известно, в центре не должны строить здания выше семи этажей», — рассказал он.

Представители Союза архитекторов сообщили, что не раз обращались к правительству с просьбой запретить застройку центра города.