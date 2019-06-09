Бишкекчане жалуются на коптящие на улицах города машины

Бишкекчане пожаловались 24.kg на коптящие на улицах столицы машины.

«У нас в городе таких машин много. Хотелось бы запрета езды таких машин в Бишкеке или вообще», — отметил читатель.

Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил пересмотреть разрешение на ввоз транспорта без катализаторов, а при ввозе машин проверять наличие фильтров. Однако решение данной проблемы — прерогатива правительства, а не мэрии.

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