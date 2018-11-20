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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (97)

Смог над Бишкеком. Экологическая экспертиза на ТЭЦ обойдется в $15,7 тысячи

В Национальном энергохолдинге 24.kg рассказали о текущей экологической ситуации на ТЭЦ Бишкека.

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В результате проведенной модернизации установлены очистные сооружения с двухступенчатой очисткой топочных газов, отходящих от новых котлоагрегатов ТЭЦ.

80 процентов всех твердых частиц, образующихся при сжигании топлива, остаются в пределах камеры и затем выводятся системой золошлакоудаления. С увеличением дымовой трубы до 150 метров снизилась концентрация загрязняющих веществ в приземном слое.

В 2018 году на капитальный ремонт электрофильтров потратили 50,9 тысячи сомов.

В 2019-м планируется провести экологическую экспертизу на $15 тысяч 700 согласно коммерческого предложения ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических исследований» (Казахстан).

В январе состоится повторный тендер по экологической экспертизе для оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности ТЭЦ Бишкека.
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