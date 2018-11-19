В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 20-23 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах:
- 19-20 ноября — в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Щербакова, Орозбекова, БЧК;
- 20-23 ноября — жилмассивы «Щербакова», «Салам-Алик»; в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, Вторые Черепки, переулком Беломорским; БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, Карагачевая роща; жилмассив «Колмо», котельная СШ № 46; котельная «Геодезия-1».