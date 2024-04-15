Западная часть Бишкека останется на пять дней без газа

В связи с работами городских служб по строительству дороги на улице Бакаева с 15 по 19 апреля будет временно приостановлена подача природного газа в некоторые районе столицы. Об этом сообщает «Бишкекгаз».

Голубого топлива не будет в районе, ограниченном:

Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов временно перейти на альтернативные источники энергии.