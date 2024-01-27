14:58
USD 89.32
EUR 96.83
RUB 1.00
Общество

Бишкекгаз уточнил сроки отключения газа в районе «Красный строитель»

Работы по устранению выявленной утечки газа на подземном газопроводе среднего давления проведут с 30 января по 1 февраля. Об этом сообщили в Бишкекгазе.

В связи с этим временно приостановят подачу природного газа в районе «Красный Строитель», ограниченном улицами: Сары-Челекской — рекой Ала-Арчой — объездной дорогой, улицами Киргизской — Логвиненко — Курманалиева — Зеленой — Новой — Колхозной — переулком
Заводским, по улице Елебесова и в районе, ограниченном улицами Коллективной — Аул — Новосельской и Малым Чуйским каналом.

Бишкекгаз приносит извинения за временные неудобства. Работы будут производить для обеспечения безопасности и бесперебойной подачи природного газа жителям столицы.

В период отсутствия газа рекомендуется временно воспользоваться альтернативными источниками энергии.

Ранее сообщалось, что газ отключат на пять дней, с 29 января по 2 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285228/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
На пять дней отключат газ в районе «Красный строитель» Бишкека
Район на востоке Бишкека на пять дней останется без газа
В центральной части Бишкека три дня не будет газа
В центральной части Бишкека три дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека не будет газа
Подготовка к отопительному сезону. В некоторых районах Бишкека не будет газа
Из-за ремонтных работ в некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа. Плановые работы
В некоторых районах Бишкека из-за ремонта два дня не будет газа
В Джалал-Абаде пять дней не будет газа: меняют трубы
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Ждут&nbsp;ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
27 января, суббота
14:38
Находит самых слабых. Медики рассказали о ситуации с корью в Кыргызстане Находит самых слабых. Медики рассказали о ситуации с ко...
14:34
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
14:23
В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Расследование дела поручили ГКНБ
14:00
ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 27 января. Подорожали только яблоки и груши