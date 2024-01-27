Бишкекгаз уточнил сроки отключения газа в районе «Красный строитель»

Работы по устранению выявленной утечки газа на подземном газопроводе среднего давления проведут с 30 января по 1 февраля. Об этом сообщили в Бишкекгазе.

В связи с этим временно приостановят подачу природного газа в районе «Красный Строитель», ограниченном улицами: Сары-Челекской — рекой Ала-Арчой — объездной дорогой, улицами Киргизской — Логвиненко — Курманалиева — Зеленой — Новой — Колхозной — переулком

Заводским, по улице Елебесова и в районе, ограниченном улицами Коллективной — Аул — Новосельской и Малым Чуйским каналом.

Бишкекгаз приносит извинения за временные неудобства. Работы будут производить для обеспечения безопасности и бесперебойной подачи природного газа жителям столицы.

В период отсутствия газа рекомендуется временно воспользоваться альтернативными источниками энергии.

Ранее сообщалось, что газ отключат на пять дней, с 29 января по 2 февраля.