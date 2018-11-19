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Общество

Расти крепким, Макгрегор! Кыргызского мальчика назвали в честь бойца UFC

В Кыргызстане новорожденного мальчика назвали в честь бойца UFC Конора Макгрегора. Эту информацию 24.kg подтвердили в ГРС.

В соцсетях активно распространяют фотографию паспорта маленького мальчика с именем Макгрегор Алибеков.

По данным Государственной регистрационной службы, имя Макгрегор в Кыргызстане зарегистрировано впервые.

Ребенок родился в России 19 июня 2018 года, но документы получил только 6 ноября. Очевидно, что отец ребенка является поклонником Конора Макгрегора.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул UFC в легком весе. 
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