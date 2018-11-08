День памяти. Не все депутаты смогли вспомнить своих предков

Каждый кыргыз должен знать имена семи предков. Эта традиция складывалась веками.

С прошлого года в Кыргызстане появилось два новых праздника — Дни истории и памяти предков. 24.kg решило узнать у депутатов Жогорку Кенеша, знают ли они свои корни и могут ли сходу назвать имена праотцов.

Благодарные потомки

Кожобека Рыспаева вопрос не застал врасплох. Правда, он попросил пару минут, чтобы не нарушить последовательность, но своих прадедов помнит, даже больше чем нужно. Его предки — Жайчыбек, Рыспай, Жузбай, Болокбай, Омурок, Кожотай, Караболот, Кулжигач.

«Все должны помнить своих предков. Кто их не помнит, нехороший человек», — считает Кожобек Рыспаев.

Мирлан Жеенчороев рассказал, что правило касается не только мужчин. Женщины тоже должны знать пять своих матерей. «Я и мои дети придерживаемся этого», — отметил он.

Его предки — Канатбек, Бообек, Жээнчоро, Бийзак, Жыргалтай, Болот, Барак.

Он относится к роду кытай.

Сходу ответил и Алтынбек Сулайманов. Он, так же как и Кожобек Рыспаев, назвал имена восьмерых предков — Турдубай, Сулайман, Омурали, Казак, Калык, Мамасадык, Мамасеит, Манап. Он из рода канат адегене, племени бору.

Не растерялся и Алмамбет Шыкмаматов. Его предки Насыркан, Карымсак, Атабек, Козубек, Нооке, Чылпак, Мойнок.

Память подвела

Не сразу вспомнил предков прямой потомок Тагай бия — Тазабек Икрамов. Отца, деда и прадеда он назвал, не раздумывая, а с остальными возникли сложности. В конце концов, он смог вспомнить все имена, но за последовательность мы не ручаемся, так как сам депутат запутался, кто за кем идет — Икрам, Стамкул, Аламбай, Темир, Шаке, Кабыл, Карачоро.

Дастан Бекешев честно признался, что назвать имена всех предков не сможет. «Сходу могу вспомнить пять-шесть, сложно всех. Откровенно говоря, не хотел бы сейчас этим заниматься», — признался депутат.

Он назвал только отца Далабая, деда Адыкена и прадеда Нурпеиса.

«Это очень важно, знать свои корни. Мой отец — казах, мама — кыргызка. В нашем роду намешано много кровей. Предки в начале 1900-х переехали на территорию Кыргызстана. Признаюсь, я себя больше ощущаю кыргызом, несмотря на то, что отец казах. У нас есть родственники и в Нарыне. У них было большое поголовье скота, а потом их раскулачили», — рассказал о своей семье Дастан Бекешев.

Азамату Арапбаеву потребовалось время, чтобы вспомнить всех предков. Сразу он назвал только отца Абдуллажана, деда Арапбая, прадеда Семетея. Остальные его предки — Кыдыр, Жаныш, Теке, Жортулчу (Тобой).

Мирлан Бакиров не нашел времени, чтобы поговорить про родственников. На телефонные звонки и смс он не отвечает.

Акылбек Жапаров сказал, что может назвать имена своих предков, но не назвал.

Искендер Гайпкулов вспомнил только четверых — Торобая, Гайпкула, Кулмырзу и Болота.

Женская линия

Как рассказала Эльвира Сурабалдиева, мужчины в обязательном порядке должны знать своих предков, а женщинам это только рекомендовано, так как именно на их плечи ложится ответственность за воспитание детей.

Депутат отлично знает свою родословную. Ее предки — Жыргалбек, Сурабалды, Кудайберген, Сатылган, Кузоке, Жанбол, Суйор.

Аида Исмаилова не смогла вспомнить всех предков до седьмого колена. Она назвала только отца и деда — Жекшенбая и Алтынбая. Ее предки из рода катаган.

Легенда о санжыре

У этой традиции есть красивая легенда, которую многие депутаты пытались рассказать.

Было время, когда кыргызы жили на берегах великой реки Эне-Сай (Енисей). У них было могущественное государство, занимавшее огромную территорию. Их боялись враги. Шло время. На Востоке возникло другое, еще более сильное государство. Собрав многочисленное войско, оно двинулось на кыргызов, намереваясь истребить всех до единого и захватить их владения. В результате жестоких битв многие племена и роды кыргызов полностью уничтожили, другие бежали в горы, третьи вернулись на Ала-Тоо.

Враги щадили только детей, не достигших семилетнего возраста. Тогда аксакалы и решили, что каждый мальчик, достигнув семи лет, должен знать семь своих предков.

«Те же, кто к семи годам не будет этого знать, вырастут, скорее всего, никчемными людьми и забудут имя «кыргыз». И не осталось мальчика, который бы не знал имени отца, деда, прадеда, истории рода, племени и, наконец, всего народа. Выросли мальчики, стали воинами и изгнали врагов со своей земли. Вновь возродилось кыргызское государство», — говорится в легенде.