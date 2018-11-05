В Шопокове открыли Центр обслуживания населения

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков поучаствовал в открытии нового Центра обслуживания населения в Шопокове (Чуйская область). Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По словам Жениша Разакова, одной из приоритетных задач кабмина является предоставление населению качественных и доступных государственных услуг.

«Применение современных информационных технологий позволило вывести на новый уровень предоставление государственных услуг, сокращены сроки обслуживания населения, обеспечены комфортные условия для граждан, частично устранены прямые контакты населения с чиновниками, что реально снизило уровень коррупции», — считает он.

«На сегодня в ЦОН создали все условия, разместили отделы паспортизации и регистрации населения, записей актов гражданского состояния, все необходимые для документирования службы. Заявители могут собрать документы, не выходя из здания, и подать заявление для получения государственных услуг», — подчеркнул вице-премьер.

Площадь здания нового ЦОН в Шопокове составляет 800 квадратных метров. Гражданам предоставят 36 видов услуг.