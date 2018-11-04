13:30
USD 69.80
EUR 79.48
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Полезные советы (40)

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ

В Кыргызстане пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на январь — февраль. К примеру, в феврале 2018 года за одну неделю зарегистрировано около 6 тысяч заболевших. Осенью число кашляющих и чихающих также увеличивается.

Как защитить себя от болезней, 24.kg узнало у заведующей эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динары Оторбаевой и главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигита Аалиева.

1

Чем опасны грипп и ОРВИ?

Сначала происходит поражение верхних дыхательных путей (носоглотка), потом вирус опускается вниз: в трахеи, бронхи, легочную систему, легкие. При присоединении вторичных инфекций происходят осложнения: бронхиальная обструкция — сужение бронхов, спазмы, трахеиты, пневмония.

2

Как защитить себя и окружающих от гриппа и ОРВИ?

Есть два вида профилактики. Специфический — вакцинация. Прививку необходимо получить заранее, а не ждать сезона гриппа.

Неспецифический — закаливание, повышение иммунитета. Начинать надо также заранее: мыть руки, приходя домой, полоскать нос, горло.

Часто болеют дети, у которых низкий иммунитет, и люди в возрасте, страдающие хроническими заболеваниями.

3

Человек может отличить грипп от ОРВИ?

Оба заболевания относятся к вирусным. Отличить можно только при обследовании и вирусологическом исследовании.

В сезон, когда грипп в разгаре, можно отличить на основании анамнеза. При этом заболевании бывает острое начало: сильные головные боли, температура от 38 градусов и выше, боли в суставах и мышцах.

4

Нужно ли носить маску?

Маска является одним из способов профилактики, защиты от больного человека. Носить ее должен больной человек, чтобы не распространять инфекцию.

Маску следует носить не более четырех часов. Потом в ней накапливаются вирусы, и маска становится источником инфекции, ее надо заменить.

Носят маски и здоровые люди в профилактических целях. В этом плохого ничего нет. Она должна закрывать и нос, и рот.

5

Народные способы профилактики — включить в рацион чеснок и лук — действенны?

В них содержатся фитонциды, которые запугивают вирус. Но нельзя сказать, что они действенны. Как и продукты с витаминами, они положительно сказываются на иммунитете.

6

Многие начинают использовать оксолиновую мазь. Она помогает?

Препарат можно использовать для предотвращения проникновения патогенных микроорганизмов вглубь дыхательных путей. По возвращении домой надо обязательно промыть нос с водой.

7

Как не заразиться от больного?

Больного члена семьи желательно изолировать от окружающих в отдельной комнате. Он должен использовать отдельную посуду, чтобы избежать контактного способа заражения. В период заболевания стоит воздержаться от посещения учебных заведений, работы.

Кроме того, следует чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку. Однако никто от болезни не застрахован.

8

Стоит ли заранее принимать витамины?

Витаминные комплексы принимать следует после консультации с лечащим врачом, а вот включить в рацион продукты, содержащие витамин С, фрукты-овощи надо обязательно.

9

В какой момент следует обращаться к врачу?

Желательно сразу посоветоваться с врачом. Если несвоевременно обратиться, заниматься самолечением, могут быть осложнения. Лечить в таком состоянии больных намного сложнее. Следует запомнить, что при вирусных болезнях пить антибиотики противопоказано. Они не действуют на вирусы.

10

А температуру нужно сбивать?

Если температура до 38 градусов, нежелательно сбивать, организм вырабатывает защитные механизмы, которые борются с инфекцией. Но есть индивидуальные особенности. Иногда при 37,5 градуса могут появиться судороги.
Ссылка:
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Отопительный сезон. Куда жаловаться и как произвести перерасчет
Как построить дом, чтобы его не снесли
Чтобы не потеряться. Чему родители должны научить школьника
На подходе сезон ОРВИ и гриппа. Как готовятся в инфекционной больнице
Личное страхование. Как пережить болезни и травмы без денежных потерь
Как подготовить ребенка к жизни в Интернете. Советы специалистов
Что делать, если вашего ребенка не берут в школу?
Как заподозрить недолив топлива и что делать?
Подросток и наркотики. Как распознать проблему
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию
6 причин установить приложение aitv 6 причин установить приложение aitv
&laquo;Бакай Банк&raquo; научил школьников, как экономить и&nbsp;копить деньги «Бакай Банк» научил школьников, как экономить и копить деньги
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET