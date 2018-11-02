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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (16)

В СДПК настаивают, что Икрамжан Илмиянов не сотрудничает со следствием

Экс-советник бывшего президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов не сотрудничает со следствием, продолжают утверждать в СДПК.

Как заявила 24.kg официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева, утверждения ГКНБ относительно Икрамжана Илмиянова — провокация.

«То же могу сказать и о бывшем премьер-министре Сапаре Исакове и экс-главе Национального энергохолдинга Айбеке Калиеве. Они не признают себя виновными и не сотрудничают со следствием», — подчеркнула Кундуз Жолдубаева.

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В ГКНБ утверждают, что арестованный по обвинению в мошенничестве Икрамжан Илмиянов активно помогает следствию.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от предприятия «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году.

Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Экс-советника президента задержали в Казани и экстрадировали в Бишкек.
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