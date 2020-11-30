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Культура

Городским и региональным музыкальным школам передали инструменты

Региональным и городским музыкальным школам передали музыкальные инструменты. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

По ее информации, музыкальные инструменты были приобретены в рамках технического гранта КНР на сумму 2 миллиона 407 тысяч сомов. В их числе фортепиано, аккордеон, кларнет, флейта, труба, прима-кыяк, виолончель, скрипка, саксофон и гитара.

Министр Нуржигит Кадырбеков поблагодарил посольство Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике и посла Ду Дэвэнь, отметив, что между двумя странами активно развиваются отношения в сфере культуры. В свою очередь Ду Дэвэнь рассказала о намерении китайской стороны продолжить культурное сотрудничество и о планах провести ряд совместных мероприятий после налаживания эпидемиологической ситуации в мире.
Ссылка: https://24.kg/kultura/174879/
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