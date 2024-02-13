Кабинет министров одобрил грантовые соглашения по проекту «Дополнительное финансирование для программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи». Об этом сообщает Министерство финансов.

Проект финансируется Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития на общую сумму $11,45 миллиона.

«Целью проекта является дополнительное финансирование для создания и укрепления ключевых элементов системы здравоохранения, путем улучшения качества первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане. Он также поможет в финансировании расходов, связанных с усилением диагностического и лечебного потенциала организаций первичной медико-санитарной помощи», — прокомментировали в ведомстве.