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Экономика

На улучшение первичной медико-санитарной помощи потратят $11,45 миллиона

Кабинет министров одобрил грантовые соглашения по проекту «Дополнительное финансирование для программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи». Об этом сообщает Министерство финансов.

Проект финансируется Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития на общую сумму $11,45 миллиона.

«Целью проекта является дополнительное финансирование для создания и укрепления ключевых элементов системы здравоохранения, путем улучшения качества первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане. Он также поможет в финансировании расходов, связанных с усилением диагностического и лечебного потенциала организаций первичной медико-санитарной помощи», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286582/
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