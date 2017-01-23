В Кыргызстане изъяли незаконно хранящееся оружие

Сотрудники Министерства внутренних дел КР изъяли в Баткенской и Иссык-Кульской областях незаконно хранящееся оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в городе Исфане в доме З.А., 1982 года рождения, изъято незарегистрированное ружье «Иж-3680» 16-го калибра.

Кроме того, сотрудники РОВД Ляйлякского района задержали 65-летнего жителя села Джаны-Джер, в доме которого при обыске обнаружили и изъяли незаконно хранящееся оружие 16-го калибра.

Ружье «Иж-16» изъяли и у жителя села Ан-Остон Иссык-Кульской области.

По фактам незаконного хранения огнестрельного оружия ведется расследование.

МВД напоминает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств является уголовно наказуемым деянием.