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Криминал

В Кыргызстане в колонию №8 пытались перекинуть посылку

В исправительную колонию №8 в селе Петровка Чуйской области пытались перебросить посылку через ограждение. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, сегодня в 00.10 часовой произвел предупредительный выстрел в воздух, заметив посторонних. По тревоге подняли сотрудников учреждения и спецподразделения. Согласно плану взаимодействия, информацию передали в ОВД Московского района. За нарушителями организовали погоню. Однако тем удалось скрыться.

В то же время провели контрольно-картотечную проверку осужденных, отбывающих наказание в ИК-8, и осмотрели контрольно-следовую полосу. Предметов переброски не обнаружили.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43666/
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