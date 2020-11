An honored doctor of the Kyrgyz Republic, pediatric oncologist Damira Baizakova passed away. Her relatives told.

According to them, the cause of her death was a long and serious illness.

Сегодня ночью не стало моей тети, врача от бога. 16 ноября 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни скончалась... Опубликовано Талантом Баи Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

Baizakova died at the Republican Infectious Diseases Hospital, where she was treated for a severe form of COVID-19. She had extensive lung damage.