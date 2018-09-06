Бельянинов: Люди боятся вкладывать в доллары. Все хотят работать в нацвалютах

«Люди боятся вкладывать в доллары и евро. Все хотят работать в национальных валютах», — заявил сегодня на конгрессе евразийских СМИ в Алмате (Казахстан) председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

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По его словам, сейчас из-за вводимых против России санкций ситуация на евразийском пространстве крайне выигрышная. Уже созданы инструменты и структуры, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. В том числе речь и о ЕАБР.

«Сегодня мы способны сделать региональную расчетную единицу. Я считаю, что это должен быть рубль. У нас в банке сейчас дефицит, потому что идет спрос на локальные валюты. Люди боятся вкладывать в доллары и евро. Все хотят работать в национальных валютах», — заключил Андрей Бельянинов.