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Экономика

Где и по какой цене продают уголь в Кыргызстане

Энергетики Кыргызстана рекомендуют закупать уголь до наступления холодов и роста цен на топливо. В ГП «Кыргызкомур» 24.kg рассказали, почем уголь продают в областях республики.

По сравнению с прошлым годом цены на топливо снизились, а количество топливных баз увеличилось. Для продажи угля открыли 630 точек.

В Чуйской области — 21 пункт продажи угля. Топливо продают по 3-3,5 тысячи сомов. Следует отметить, что в прошлом году стоимость угля была гораздо выше — 3,4-4,1 тысячи сомов за тонну.

В Нарынской области работает 68 баз, уголь стоит 1,5-3 тысячи сомов. Для жителей Таласской области открыли 94 точки продажи угля. Топливо продают по 3,8-5,5 тысячи сомов. В Иссык-Кульской области организовали 61 точку. Уголь реализуют по 2,8-3,5 тысячи сомов.

В Бишкеке работает 35 топопливных баз. Уголь подешевел на 400 сомов и стоит 3,2-3,7 тысячи сомов.

Всего на юге республики открыли 351 топливную базу. В Джалал-Абадской области уголь продают по 4,5-5 тысяч сомов, в Ошской — по 2,5-6,5 тысячи сомов, в Баткенской — по 1,5-6,8 тысячи сомов.

В городе Ош работает, как и в прошлом году, 15 точек продажи угля. Стоимость топлива — 4,5-5 тысяч сомов за тонну.
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