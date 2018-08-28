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Экономика

Правительство Кыргызстана думает, как уйти от зависимости экономики от «Кумтора»

Правительство Кыргызстана думает, как уйти от зависимости экономики от «Кумтора» . Рост экономики напрямую зависит от работы рудника. Обсуждение проблемы началось сегодня на заседании правительства.

По словам главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Улана Рыскулова, в ближайшее время можно запустить до десяти крупных месторождений. «Запустив их, Кыргызстан получит больше прибыли и рабочих мест, чем на «Кумторе». По некоторым проектам уже идет освоение, строятся фабрики. На Шамбесае есть протестные настроения у местного населения, поэтому рудник не получается запустить», — рассказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что 26 лет в Кыргызстане уповают только на «Кумтор». «Мы говорим о руднике, но не думаем, что делать, когда он закроется. Нужно подготовить другие месторождения. Однако людям создают нечеловеческие условия. Нам об этом рассказали местные жители. ГКПЭН не проводил работу с людьми. Вместо золота оказывается железо. Нет государственного контроля, поэтому возникают скандалы», — считает глава правительства.
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