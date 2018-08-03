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Экономика

За семь месяцев 2018 года в бюджет Кыргызстана поступило 79 миллиардов сомов

На 1 августа доходы бюджета Кыргызстана достигли 79 миллиардов сомов, увеличившись по сравнению с 2017-м на 15 процентов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его данным, в денежном выражении доходы выросли на 4,5 миллиарда сомов. Что касается расходов, то защищенные статьи профинансировали в полной мере.

«Для развития регионов и повышения благосостояния населения определены города — точки роста, разработаны бизнес-планы по 20 малым городам. Госипотечной компании из бюджета дополнительно выделили более 500 миллионов сомов. В регионах для развития малого и среднего бизнеса предусмотрено Гарантийным фондом 300 миллионов сомов. На 2018 год запланировали строительство 104 новых социальных объектов», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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