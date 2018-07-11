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Экономика

Размещение свободных средств кабмина на депозитах даст дополнительные доходы

Счетная палата рекомендовала размещать свободные средства правительства на депозитных счетах для пополнения бюджета. Об этом говорится в отчете СП по итогам аудита деятельности Национального банка в 2017 году.

Отмечается, что рекомендация касалась вложения средств в том числе в срочные депозиты в финансово-кредитных учреждениях. В случае размещения Центральным казначейством свободных средств правительства на депозитах до востребования с расчетом минимального ежемесячного остатка на счетах в 3,5 миллиона сомов только по денежным средствам в национальной валюте бюджет получил бы доход  21,3 миллиона сомов за 2017 год.

При этом на 31 декабря 2017-го в НБ КР был открыт 51 счет Центрального казначейства. В том числе 3,2 счета в национальной валюте и 19 счетов — в иностранной. В течение прошлого года по 26 счетам производились движения денежных средств.

Кроме того, на начало 2017 года числилось 18 счетов правительства в иностранной валюте. В течение года открыли четыре счета и закрыли три. Таким образом, на конец 2017 года числилось 19 счетов.
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