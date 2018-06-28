Правительство: Кыргызстан должен войти в 50 благоприятных для бизнеса стран

Правительство планирует включить Кыргызстан в 50 благоприятных для бизнеса стран. Об этом на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В соответствии с программой правительства «Единство. Доверие. Созидание» к 2022 году доля малого и среднего бизнеса в экономике страны должна достичь не менее 50 процентов.

«Как известно, в развитых странах малый и средний бизнес составляет значимую часть экономики. Он очень гибко реагирует на разные экономические ситуации и может принять оперативные меры для уменьшения воздействия кризиса», — сказал глава кабмина.

Премьер призвал бизнес-сообщества привлекать инвестиции в регионы.

«По всей республике мы должны работать по принципу «Единого окна». Необходимо максимально упрощать налоговую отчетность», — уточнил Мухаммедкалый Абылгазиев.