Почему для ТЭЦ Бишкека выгоднее покупать импортный уголь, объяснили энергетики

В ОАО «Электрические станции» рассказали ИА «24.kg», почему на Бишкекской ТЭЦ выгоднее сжигать импортный уголь, нежели местный.

На пресс-конференции эксперт Расул Умбеталиев в очередной раз обвинил руководство компании в коррупционных схемах при покупке топлива. По его словам, недавно «Электрические станции» решили в первую очередь закупить казахский уголь на 1,4 миллиарда сомов. Но эксперт уверен, что сначала надо купить местное топливо. Он отметил, что заявленные в конкурсном объявлении марки угля можно купить только в Казахстане, потому что каменный уголь на севере Кыргызстана не добывают. Уголь есть на юге, но транспортировка оттуда слишком дорогая.

В «Электрических станциях» объяснили, что затраты на сжигание одной тысячи тонн импортного угля составляют 3 тысячи 657 сомов. Себестоимость одной гигакалории — 740 сомов.

При сжигании одной тысячи тонн кара-кечинского топлива затраты составляют 5 тысяч 473 сома. Себестоимость одной гигакалории — 1 тысяча 330 сомов.

Для сжигания местного угля используется подсветочное топливо в виде газа и мазута, из-за чего возрастают затраты. «Электрическим станциям» экономически не выгодно использовать местное топливо, но компания вынуждена поддерживать отечественных производителей. По постановлению правительства, ТЭЦ Бишкека должна перейти на местный уголь.

Еще в 2016 году на теплоцентраль закупили 900 тысяч тонн импортного топлива. В 2017-м его объемы сократили вдвое. В этом году на ТЭЦ планируют купить 400 тысяч тонн импортного угля, 600 тысяч тонн местного.