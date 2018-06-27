Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки в 4,75 процента

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило размер учетной ставки на уровне 4,75 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, инфляция в Кыргызстане продолжает снижаться. В июне 2018 года ее значение в годовом выражении составило 1 процент. Снижение цен на продовольственные товары остается основным фактором низкой инфляционной среды. При сохранении благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках и отсутствии шоков инфляция в среднесрочном периоде не превысит целевой ориентир денежно-кредитной политики в 5-7 процентов.

При этом рост экономики замедлился. Реальный ВВП по итогам января-мая 2018 года вырос на 0,7 процента.

Рост экономики обеспечили частное потребление за счет притока денежных переводов и увеличение реальной заработной платы.

«Банковская система обладает достаточным уровнем ликвидности. Мягкие денежно-кредитные условия способствовали небольшому снижению процентных ставок. Активность на межбанковском рынке кредитных ресурсов несколько снизилась. Ранее предпринятые меры продолжают влиять на снижение рыночных ставок по кредитам и расширение объемов кредитования экономики. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу учетной ставки состоится 27 августа 2018 года.